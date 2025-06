Rival do Flu no Mundial quer apagar trauma de estreias contra brasileiros

Do UOL, no Rio de Janeiro

Como jogador, estreia da Copa do Mundo de 2006? Derrota para o Brasil. Como treinador, estreia da Copa 2014? Derrota para o Brasil. Mundial de Clubes pelo Borussia Dortmund? De novo um jogo contra time brasileiro na primeira rodada.

Mas Niko Kovac não quer saber mais de perder para brasileiros na abertura de torneios importantes. Se nas duas experiências anteriores os tropeços foram pela Croácia. Agora ele comanda o time alemão que será adversário do Fluminense no início da caminhada no Mundial.

"Esperamos que não seja a terceira vez seguida. Eu joguei duas vezes com a Croácia, agora é um time alemão", disse ele hoje, em entrevista coletiva virtual com veículos brasileiros, americanos e sul-africanos.

Quando perdeu em campo para o Brasil, em 2006, Kovac viu de perto um golaço de Kaká. Em 2014, viu Neymar desequilibrar um jogo no qual os croatas deram trabalho — Marcelo até fez um gol contra bizarro.

Agora, a força pende para os europeus, pelo poderio econômico. E Kovac não minimiza o impacto de uma vitória logo no primeiro jogo.

"O primeiro jogo é importante. Porque o time que vencer o primeiro jogo vai certamente passar à próxima fase. Da minha perspectiva, quero vencer o primeiro jogo. Dá confiança e liberdade para jogar os dois próximos jogos", disse o treinador, afastando dúvidas de que os europeus vão tratar a competição como uma outra qualquer:

Não é só participar. Estamos querendo competir. Queremos ter sucesso. Significa que queremos avançar à próxima fase. Estamos tratando o torneio de forma muito séria. Não só porque queremos ter sucesso. Mas você pode ganhar muito dinheiro para o clube.

O que ele sabe sobre o Fluminense?

A análise do técnico do Borussia Dortmund não focou em um jogador específico. Ele foi perguntado sobre Cano, Arias e até sobre como via Renato Gaúcho na função de técnico. Não se aprofundou em detalhes. Preferiu um olhar mas abrangente sobre o comportamento do Fluminense.

"Para ser sincero. Não estava estudando ele como técnico. Estava estudando o time", disse Niko.

Depois, contou quais características do Flu mais o marcaram:

"Conhecemos bem o futebol brasileiro. Os times brasileiros são sucesso, não só com a seleção. Olhamos a Libertadores na América do Sul, muitos brasileiros jogam e têm sucesso. O Fluminense está em quinto no Brasileiro, isso significa que é um time perigoso e forte. São os dois favoritos do grupo, para as duas primeiras posições. É um time típico brasileiro, bons jogadores individualmente, com posse de bola. Tentam marcar em jogadas individuais também. Sabemos que os brasileiros têm suas qualidades. Vamos mostrar nossas qualidades. Acho que jogamos de forma mais direta que o Fluminense".

Borussia Dortmund e Fluminense estreiam no Mundial de Clubes no dia 17, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium. Ou seja, 12h no horário local. A questão climática no versão dos Estados Unidos é um ponto de atenção para quem vem da Europa.

"Não jogaremos em um horário habitual. Temos que nos adaptar o mais rápido possível", disse o técnico croata.

O Grupo F do Mundial de Clubes ainda tem o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.