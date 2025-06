Rival do Flamengo no Mundial, Los Angeles FC anuncia atacante ex-City

De olho na Copa do Mundo de clubes, o Los Angeles FC anunciou nesta quarta-feira um novo atacante para o torneio. O holandês Javairo Dilrosun, com passagem pelas categorias de base de Ajax e Manchester City, foi emprestado pelo América-MÉX até 24 de julho. Os norte-americanos, que estão no Grupo D com o Flamengo, enfrentarão os cariocas no dia 24 de junho.

Dilrosun estará disponível para ser relacionado para a próxima Copa do Mundo de Clubes graças a janela de transferências especial da Fifa, de 1 a 10 de junho. O acordo foi concluído dentro do prazo estipulado pela entidade máxima do futebol.

Experiência no futebol

Dilrosun tem experiência em grandes ligas da Europa, incluindo passagens por Hertha Berlin-ALE, Bordeaux-FRA e Feyenoord-HOL. Ele já foi convocado pela seleção holandesa.

Pelo América-MÉX, clube que defendeu desde 2024, Dilrosun esteve em campo em 52 oportunidades, com três gols marcados e oito assistências.

Além do próprio Flamengo, o Los Angeles enfrentará Chelsea e Esperance-TUN pelo Grupo D da Copa do Mundo de clubes. Os norte-americanos estreiam na competição no dia 17 de junho, terça-feira, contra o Chelsea, às 16h (de Brasília).