Richarlison celebra volta à Seleção, mas admite más atuações: "Preciso melhorar"

O atacante Richarlison não ficou satisfeito com seu rendimento nesta data Fifa. O jogador do Tottenham, da Inglaterra, comemorou seu retorno à Seleção Brasileira após a chegada de Carlo Ancelotti, mas admitiu que não jogou bem nas duas partidas disputadas pela equipe e "precisa melhorar".

"Estou muito feliz pela volta. Claro que da minha parte não fui bem. Tenho que melhorar, sei qual é o peso de vestir essa camisa. Tenho que dar a vida dentro de campo, não fui bem nesses jogos. É procurar melhorar. Trabalhar no clube para voltar aqui e fazer o meu melhor novamente", afirmou o atleta.

Richarlison foi titular no empate sem gols entre Brasil e Equador, na última semana, partida que marcou a estreia de Ancelotti com a Amarelinha. Ele, porém, perdeu a vaga para Matheus Cunha diante do Paraguai.

Mesmo chateado com a ida ao banco de reservas, o atleta compreende a decisão do treinador.

"O treinador tentou uma formação melhor, mais ofensiva. Foi uma escolha dele. Querendo ou não, também não fui bem no Equador. Tenho que procurar melhorar", comentou.

Em contrapartida, Richarlison enxerga um clima "mais leve" na Seleção Brasileira. Ele confessou que a trocas de treinadores e na presidência da CBF vinha atrapalhando dentro de campo.

"A gente viu um clima mais leve aqui na Seleção. Esses últimos três anos foram de muita turbulência, troca de treinador, de presidente. Querendo ou não isso atrapalha. Hoje o clima está leve, estão conseguindo organizar as coisas. A vitória de hoje é fruto do trabalho, professor teve dez dias para trabalhar só. Fizemos o que o professor pediu e deu certo", concluiu.

Com a vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai, o Brasil não só pula para a terceira posição da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, como garante vaga antecipada na Copa do Mundo de 2026.

O Brasil volta a entrar em campo em setembro, quando enfrentará o Chile, em casa. Posteriormente, o time visitará a Bolívia, encerrando assim sua campanha nas Eliminatórias.