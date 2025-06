Richard Ríos discute com Otamendi após empate entre Argentina e Espanha: "Você está velho"

Na noite desta terça-feira, a Colômbia ficou no empate com a Argentina em 1 a 1, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Monumental de Núñez. Após o apito final, o colombiano Richard Ríos e o argentino Nicolás Otamendi discutiram no gramado e precisaram ser separados.

A dupla já tinha se estranhado durante os 90 minutos. No final da partida, Otamendi disse para o volante do Palmeiras: "Tire a faixa da sua cabeça, bobo", em referência ao acessório usado pelo colombiano.

Richard Ríos imediatamente respondeu: "Cala a boca, bobo. Você está velho, não consegue nem correr". Os dois foram separados pelos companheiros de time.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia ? ?? ?? 1-1 ??#LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/utwPAha1qu ? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 11, 2025

Durante os 90 minutos, a Colômbia abriu o placar com um golaço de Luis Díaz, aos 24 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Enzo Fernández foi expulso após acertar um chute na cabeça de Kevin Castaño, aos 25.

Mesmo com um homem a menos em campo, a Argentina buscou o empate com Thiago Almada, ex-Botafogo, aos 36 minutos.

Com o resultado, a seleção argentina, já garantida na Copa do Mundo, segue na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 35 pontos. Por outro lado, a Colômbia não vence há seis rodadas, com três empates e três derrotas no período. Os colombianos ocupam 6ª posição, com 22 pontos, e precisam de uma vitória para garantir vaga no Mundial.

As duas seleções voltam a campo em setembro para disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Retorno ao Palmeiras e ida ao Mundial

Richard Ríos disputou os dois jogos da seleção colombiana nesta data-Fifa. O volante começou entre os reservas no empate com o Peru (0 a 0) e foi titular, nesta terça-feira, no empate contra a Argentina.

Agora, Richard Ríos vai se juntar à delegação do Palmeiras nos Estados Unidos, para disputa do Mundial de Clubes. O Verdão já está no país sede da competição desde segunda-feira.

A estreia da equipe de Abel Ferreira acontece neste domingo, às 19 horas (de Brasília), diante do Porto-POR, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. As duas equipes integram o grupo A, junto com o Inter Miami-EUA e o Al Ahly-EGI.