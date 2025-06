Renato Gaúcho recebe Soteldo e celebra: "Um privilégio trabalhar com ele de novo"

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira, Yeferson Soteldo como novo reforço da equipe. Ex-Santos, o atacante chega ao Tricolor com uma vasta experiência no futebol brasileiro e já é conhecido do Renato Gaúcho, com quem trabalhou no Grêmio durante o ano passado.

"É um privilégio trabalhar de novo com o Soteldo. Tenho certeza que já já ele vai cair nas graças da torcida" Renato Gaúcho dá as boas-vindas a Soteldo, novo reforço do Flu!

O técnico, portanto, desejou boas-vindas ao Soteldo. "É um privilégio trabalhar com ele de novo. Tenho certeza que já, já vai cair nas graças da torcida, porque é um jogador bastante objetivo com a bola. Um atleta que tem a característica de um para um", disse Renato Gaúcho à FluTV.

O contrato do atacante com o Fluminense estará em vigor até o final de 2028. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o venezuelano de 27 anos está apto para estrear pelo Tricolor das Laranjeiras na Copa do Mundo de Clubes, que começa neste sábado, nos Estados Unidos.

No Grupo F, o Fluminense estreia na competição na próxima terça-feira, em duelo diante do Borussia Dortmund. A partida começa às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.