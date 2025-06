Raphinha defende antecessores de Ancelotti na Seleção: "Infelizmente, futebol é resultado"

Raphinha comemorou a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nesta terça-feira, após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, no primeiro jogo do técnico Carlo Ancelotti no Brasil. O jogador do Barcelona, entretanto, fez questão de defender os trabalhos anteriores ao do treinador italiano, embora não tenham surtido muito efeito em termos de resultado.

"Isso é o mais importante, a gente conseguir se encontrar dentro de campo. O trabalho já estava sendo bem feito, não estávamos tendo resultado. Infelizmente, futebol é resultado, e quando não temos, somos cobrados por isso. Nosso primeiro objetivo a gente conseguiu, que era se classificar para a Copa do Mundo. Agora é manter o foco para nos dois próximos jogos das Eliminatórias podermos vencer", disse Raphinha à TV Globo.

Suspenso contra o Equador, o atacante do Barcelona foi titular da Seleção Brasileira nesta terça-feira e quem originou a jogada que resultou no gol de Vinícius Júnior no primeiro tempo. Raphinha foi um dos protagonistas do time canarinho na Neo Química Arena, explorando, sobretudo, o um contra um pelo lado direito do campo.

Restando duas rodadas para o fim das Eliminatórias, o Brasil volta a entrar em ação em setembro, quando enfrentará o Chile, em casa, provavelmente no Maracanã, e, posteriormente, visitará a Bolívia.

Velho conhecido de Carlo Ancelotti e acostumado a enfrentar o time que era comandado pelo italiano, o Real Madrid, Raphinha é tido como um atleta praticamente confirmado na Copa do Mundo de 2026, já que é um dos protagonistas do Barcelona e também da Seleção Brasileira.