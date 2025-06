Flamengo vira 15º time mais seguido do mundo; veja ranking com top 50

O Flamengo se colocou entre os 15 times mais seguidos do mundo, de acordo com o levantamento do Observatório do Futebol (CIES) divulgado hoje.

O estudo reúne seguidores de cinco diferentes redes sociais: Instagram, X, Facebook, TikTok e YouTube. Os números são somados pelo observatório, que monta o ranking final.

O Flamengo havia aparecido na 16ª posição no levantamento do ano passado. Houve aumento de 8,8% no número de fãs rubro-negros em relação a junho de 2024.

O Corinthians é o segundo melhor brasileiro da lista e foi listado na 21ª colocação, mesmo índice atingido no último ranking.

Santos, Palmeiras e São Paulo são os outros clubes do país no top 50. O Peixe, aliás, ultrapassou os rivais em meio ao "fator Neymar".

Já o Real Madrid segue líder: a equipe espanhola manteve a ponta em relação ao último estudo e, agora, soma mais de 473 milhões de seguidores. O Barcelona aparece logo atrás, e o Manchester United completa o "pódio".

