Pressão e movimentação no ataque: PVC explica seleção de Ancelotti

Carlo Ancelotti armou a seleção brasileira no sistema 4-4-2 para marcar por pressão o Paraguai e imprimir movimentação constante no ataque, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Primeiro, a pressão, que é ordenada. Hoje em dia, quando você faz pressão, é marcação individual — cada um marca o seu, muitas vezes sem sobra atrás ou sobrando um.

A grande característica do jogo de ontem foi a pressão -- a capacidade de asfixiar o Paraguai na saída de jogo. Foi a marca registrada do jogo de ontem, o Ancelotti falou sobre isso na coletiva.

Paulo Vinícius Coelho

A outra palavra-chave da vitória da seleção foi movimentação, inclusive no lance do gol — assistência de Matheus Cunha pela direita com Vini Jr. decidindo na pequena área.

Depois, a movimentação. Houve momentos de mudança, a tática não é estática. O Vinícius escapava para a esquerda, o Martinelli vinha por dentro, o Matheus Cunha fez jogada de ponta direita como na jogada do gol.

Se o esquema é o sistema em movimento, o sistema tático foi o 4-4-2. O Vinícius Júnior jogou como homem mais livre do sistema.

O Matheus Cunha participava mais: tinha mais obrigação de abrir o flanco e voltar para fazer o controle da posse de bola. O atacante mesmo, não o centroavante, foi o Vinícius.

Paulo Vinícius Coelho

Conforme antecipou PVC, Ancelotti armou a seleção para Vini Jr. poder brilhar como no Real Madrid. E o craque fez o gol da vitória sobre o Paraguai — apenas seu segundo nestas Eliminatórias da Copa.

