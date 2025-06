Presidente do Flamengo se recusa a comentar sobre Gerson, alvo do Zenit

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, se recusou a comentar a situação do volante Gerson. O camisa 8 é alvo do Zenit, da Rússia, e pode deixar o Rubro-Negro após a Copa do Mundo de Clubes.

Não tenho algo a falar sobre esse assunto. Não vou falar sobre Gerson Bap

O que aconteceu

A decisão sobre o futuro de Gerson está nas mãos do jogador. O Zenit informou ao Flamengo a possibilidade de pagar a multa rescisória à vista, um pedido do próprio clube da Gávea.

A multa rescisória é de 25 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões. Gerson renovou contrato com o Rubro-Negro no começo de abril, e o vínculo vai até 2030.

Bap esteve no conselho arbitral que definiu mudanças para o Carioca de 2026. O Flamengo embarca hoje para o Super Mundial de Clubes.