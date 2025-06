Premiação milionária: Veja quanto o Palmeiras pode arrecadar por campanha na Copa do Mundo de clubes

A Copa do Mundo de clubes está prestes a começar. No próximo sábado (15), o Palmeiras estreia na competição diante do Porto, no MetLife Stadium, às 19h (de Brasília). Apenas pela participação no torneio, o Verdão arrecadará 15,2 milhões de dólares (cerca de R$ 80 milhões), mas dependendo da campanha feita pela equipe de Abel Ferreira, esta quantia poderá ser ainda maior.

Além do prêmio pela participação, o Palmeiras poderá aumentar a quantia ainda na fase de grupos. A Fifa pagará 2 milhões de dólares (R$ 11,1 milhões na cotação atual) por vitória e 1 milhão (R$ 5,5 milhões) por empate nesta fase do torneio. O Alviverde terá jogos contra Porto, Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.

Ou seja, apenas na fase de grupos, o Palmeiras poderá arrecadar 21,2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 117,9 milhões.

Uma semana pro início da #FIFACWC! ? Falta pouco, mas ainda dá tempo de garantir seu lugar! ? ? https://t.co/LpIUQtPWzg ? Assista todos os jogos grátis na App DAZN pic.twitter.com/YOMGqSKDTo ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 7, 2025

Fases seguintes

Caso o Palmeiras passe pela fase de grupos e posteriormente pelas etapas eliminatórias, a quantia aumentará consideravelmente. Entretanto, a premissa é que a equipe de Abel enfrente equipes europeias muito qualificadas a partir das oitavas de final, como PSG e Atlético de Madrid.

A Fifa definiu o restante da premiação com base na fase da competição alcançada pela equipe. O grande campeão da Copa do Mundo de clubes pode levar para casa 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 713 milhões na cotação atual).

Veja abaixo a premiação da Copa do Mundo de clubes por fases:

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares



Quartas de final: 13,125 milhões de dólares



Semifinais: 21 milhões de dólares



Vice-campeão: 30 milhões de dólares



Campeão: 40 milhões de dólares