Perto da estreia, Dudu fala sobre período de adaptação no Atlético-MG e projeta duelo contra o Inter

O Atlético-MG volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Internacional, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A partida pode marcar a estreia do atacante Dudu, anunciado pelo Galo no começo de maio.

"Foi um mês de muito trabalho com o pessoal da academia. Passou até rápido. Foi bom. Eu já conhecia vários jogadores. Joguei junto com alguns e joguei contra também. Isso me ajudou. Tenho a confiança da comissão técnica, que eu já trabalhei algumas vezes. Então, estou muito feliz e muito adaptado ao Galo. Que nessa quinta eu possa começar uma trajetória bonita dentro do clube. Espero que, se o professor optar por mim, eu possa estar preparado para ajudar o time contra o Internacional", disse Dudu em entrevista à GaloTV.

Pronto para a estreia! 9??2?? Regularizado, Dudu falou sobre a expectativa de ser relacionado pela primeira vez diante do Inter, na @ArenaMRV! ? ? Entrevista completa - Galotv H2bet: https://t.co/xTRtkNOQI9 pic.twitter.com/4CaJiL75Hb ? Atlético (@Atletico) June 11, 2025

Após uma saída conturbada do Cruzeiro, Dudu assinou de graça com o rival Atlético-MG e foi anunciado no dia 6 de maio. O atacante precisou esperar até a abertura da janela de transferência (2 de junho) para poder fazer sua estreia.

Nesse período, o atacante ficou treinando com o restante do elenco do Atlético-MG na Cidade do Galo.

Após nove temporadas defendendo o Palmeiras, Dudu foi anunciado como reforço do Cruzeiro em dezembro de 2024. No entanto, após desavenças com o treinador Leonardo Jardim, o jogador rescindiu seu contrato com o clube e ficou livre no mercado.

Com a camisa da Raposa, foram 17 jogos disputados e dois gols marcados.

Atlético-MG x Internacional

Adversários nesta quinta-feira, o Atlético-MG ocupa a 9ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos conquistados. Por outro lado, o Internacional é o 14º colocado, com 11 pontos. A equipe do técnico Roger Machado vive má fase na competição e não vence há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates no período.

"Estou pronto. Agora vamos esperar se o professor Cuca vai optar por me usar na quinta-feira. Mas estou preparado e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e o torcedor do Galo vai voltar feliz para casa. Espero um jogo muito difícil. Conheço alguns jogadores e já trabalhei com o treinador do Internacional. É um treinador de muita qualidade e jogadores de muita qualidade", projetou Dudu.

O duelo desta quinta-feira marca a última vez que Atlético-MG e Internacional entram em campo antes da pausa para o Mundial de Clubes. As duas equipes devem ficar cerca de um mês longe dos gramados.

"A gente pode esperar um jogo muito difícil e muito complicado. Estamos na nossa casa, na nossa Arena. Esperamos que o torcedor venha, nos apoie e nos ajude a conquistar os três pontos para irmos tranquilos para a pausa para o Mundial de Clubes", finalizou.