Parceiro de treinos de Islam Makhachev faz revelação sobre futuro do lutador

Apesar da mudança de categoria e da renúncia ao cinturão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, Islam Makhachev pode não ter encerrado sua trajetória na divisão. Quem afirma isso é o parceiro de treinos e também lutador invicto, Movlid Khaybulaev, que acompanha de perto a preparação do atual número um do ranking peso-por-peso do Ultimate para a nova fase da carreira, agora como desafiante entre os meio-médios (77 kg).

Em entrevista ao portal 'Bloody Elbow', Khaybulaev revelou que o pupilo de Khabib Nurmagomedov não descarta um retorno à antiga categoria caso surja um adversário que realmente o desafie. De acordo com ele, o ex-campeão sente que já enfrentou todos os nomes relevantes nos leves e, por isso, optou por testar seus limites em novos ares.

"Ele mesmo disse que, se aparecer uma luta interessante no peso leve, ele sempre voltará. É só que, neste momento, ele sente que não há ninguém novo para ele, e ele quer apenas se testar - é por isso que está subindo para os meio-médios," afirmou o atleta.

Confiança em novo título

Khaybulaev, que divide os treinos com Makhachev na equipe liderada por Nurmagomedov, demonstra total confiança na adaptação do colega à nova divisão. Ele ressalta que o time treina de forma integrada, independentemente das categorias de peso, o que já proporcionou ao desafiante experiências consistentes contra lutadores mais pesados, mesmo antes da mudança ser oficializada.

"Confio totalmente na experiência do Islam e em como ele se sente ao subir de peso. Temos várias pessoas com quem treinamos de diferentes categorias. Por exemplo, eu treino com ele, que é um peso-leve, e somos completamente diferentes", observou Khaybulaev, que compete entre os penas (66 kg).

A expectativa agora se volta para como o daguestanês irá se comportar diante de um cenário inédito ao enfrentar o campeão Jack Della Maddalena. A divisão até 77 kg apresenta novos estilos, ritmos e desafios físicos, mas a confiança da equipe indica que a mudança foi cuidadosamente planejada. Caso conquiste o cinturão dos meio-médios, Makhachev se juntará a um seleto grupo de atletas que conseguiram triunfar em duas divisões diferentes - um feito que o colocaria ainda mais alto na história do esporte.

