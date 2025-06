Palmeiras tem alívio com Ríos, mas vê seleção atrapalhar 'projeto Mundial'

Do UOL, em São Paulo

A Data Fifa deixou um gosto agridoce para o Palmeiras na semana em que a equipe faz sua estreia na Copa do Mundo de Clubes.

O que aconteceu

O Palmeiras viu dois jogadores só passearem nas Eliminatórias Sul-Americanas: Facundo Torres e Emiliano Martínez. Os dois não disputaram um minuto sequer nesta Data Fifa.

O atacante não foi relacionado para nenhum dos dois jogos (contra o Paraguai e contra a Venezuela), enquanto Emi ficou pelo menos no banco no primeiro jogo, mas foi cortado do segundo.

Piquerez, mais um convocado pelo Uruguai, jogou 45 minutos contra o Paraguai, mas assistiu à vitória contra a Venezuela toda do banco de reservas.

O Palmeiras vê com bons olhos ter seus atletas em suas seleções, mas reconhece que perde muito sem eles durante a preparação para o Mundial. O lado positivo é que os uruguaios não chegarão desgastados nos Estados Unidos e sem lesões.

Richard Ríos, que era uma preocupação, virou alívio no Palmeiras. Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, afirmou após o jogo contra o Peru que Ríos sentiu um incômodo e era dúvida para o jogo contra a Argentina. No entanto, ele jogou os 90 minutos no Monumental de Núñez e não será problema para a competição.

Gustavo Gómez disputou os 180 minutos com a seleção paraguaia e foi um destaques no primeiro jogo contra o Uruguai —contra o Brasil, teve um desempenho dentro das expectativas.

Estêvão foi titular da seleção brasileira no empate contra o Equador e atuou por 64 minutos, mas perdeu a vaga no time titular contra o Paraguai.

Os "convocados" têm previsão de chegada nos Estados Unidos nesta quarta-feira. Eles receberão uma carona da aeronave particular da presidente Leila Pereira.

O Palmeiras estreia na Copa de Mundo de Clubes neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No Grupo A da competição, o time brasileiro ainda enfrentará na primeira fase o Al Ahly, do Egito, e o anfitrião Inter Miami, do argentino Lionel Messi.