Padre surfista resgata pai e filho quatro anos após salvar homem de tubarão

Um padre virou herói no último fim de semana na Austrália ao resgatar um pai e seu filho que estavam se afogando em Cable Beach, um dos pontos turísticos mais famosos do norte do país - a história foi revelada pela ABC News.

O que aconteceu

Padre Liam Ryan, que comanda a paróquia de Broome, no estado de Western Austrália, estava surfando quando percebeu dois banhistas em apuros, sendo levados por uma corrente de retorno — aquelas que parecem inofensivas, mas podem se transformar em armadilhas perigosas mesmo para nadadores experientes.

Eles estavam perto de uma dessas correntes rápidas. Em segundos, passaram de uma situação tranquila para serem arrastados.

Liam Ryan à ABC News

Ao perceber que os dois não respondiam aos seus chamados, o padre remou até eles. O filho, então, conseguiu se agarrar à prancha e depois eles acabaram resgatados com segurança.

Herói australiano

Padre recebeu uma medalha por ação em ataque de tubarão Imagem: Facebook/Mish Wright

Não é a primeira vez que Liam Ryan entra em ação nas águas australianas. Em 2020, ele protagonizou um resgate ainda mais dramático: salvou um surfista que havia sido atacado por um tubarão branco em Bunker Bay, no sudoeste do país. O animal tinha cerca de cinco metros e deixou a vítima gravemente ferida na perna.

Padre Liam ajudou a tirar o homem da água junto com outro surfista. Pela coragem, recebeu um prêmio nacional de bravura dois anos depois.

Foi parecido com o que aconteceu agora, mas um pouco mais assustador.

Liam Ryan

Além de seu trabalho na igreja, o padre é conhecido na comunidade local por sua paixão pelo surfe e pela natação em mar aberto. Segundo ele, é "algo interno, um instinto de ajudar" que o move nesses momentos.