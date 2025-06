O'Malley se rende e elege Merab como "maior peso-galo de todos os tempos"

As duas derrotas para Merab Dvalishvili, ambas em disputas de título no Ultimate, parecem ter sido suficientes para convencer Sean O'Malley de que seu algoz é o maior lutador da história do peso-galo (61 kg). Pelo menos é isso que o próprio atleta americano indicou após ser superado pelo georgiano novamente, desta vez no 'main event' do UFC 316, em Newark (EUA), no último sábado (7).

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', O'Malley analisou sua mais recente derrota para Merab ao lado do seu treinador, Tim Welch, e se mostrou impressionado com a evolução demonstrada pelo rival da primeira para a segunda luta entre eles. 'Suga' pareceu particularmente surpreso com a força física do campeão georgiano, o qual fez questão de alçar ao posto de 'GOAT' (maior de todos os tempos) da categoria.

"Foi estranho. Porque eu não senti que seria apertado (o estrangulamento). Achei que ele estivesse amarrando na posição, como ele faz, e ficou apertado do nada. Eu fiquei tipo: 'Oh, m***'. Não percebi quanto tempo faltava. Gostaria de ter ficado mais na p*** da minha guarda, ao invés de tentar levantar e fazer alguma coisa. Sem desculpas. Ele parecia forte da última vez, mas dessa vez ele estava assustadoramente forte. Ele é o maior peso-galo de todos os tempos", comentou Sean.

Futuro comprometido?

Agora, com duas derrotas consecutivas para o atual campeão dos galos, Sean O'Malley se encontra em uma situação complicada. Mesmo que engate uma nova sequência de vitórias, o ex-campeão pode ter dificuldade para garantir uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão até 61 kg do Ultimate, principalmente se Merab Dvalishvili mantiver o trono da categoria até lá. Sendo assim, o futuro de 'Suga' estaria comprometido e uma troca de categoria, em tese, pode ser o caminho a ser seguido pelo americano.

