'Neymar não é parte da seleção': PVC e Hernan divergem e esquentam debate

Neymar visitou a concentração da seleção brasileira antes da vitória sobre o Paraguai que garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026, mas não esteve na Neo Química Arena.

No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan discordaram sobre o tema e esquentaram o debate sobre a presença de Neymar na vida da seleção mesmo quando não é convocado.

Hernan: "É uma pergunta: ele tinha que estar no jogo da seleção?"

PVC: "E no hotel, ele tinha que estar no hotel?"

Hernan: "Ele foi pra ver os companheiros".

PVC: "Ele não tinha que estar no hotel nem no jogo. O problema é que ele gosta mais do leilão que do jogo".

Hernan: "Mas estava marcado já o leilão, tinha uma data e tudo mais".

PVC: "Tinha uma data que era a data do jogo. E ele chegou no leilão dizendo 'eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu queria estar no jogo', mas ele podia ter marcado o leilão para o outro dia. A vida é dele".

Hernan: "É muito parecido com a história da Kings League, que o Santos jogou na mesma hora".

PVC: "Sim, é parecido mesmo. O Dunga podia ter ido no hotel, o Mazinho podia ter no hotel, o Romário podia ter no hotel, todo mundo podia ir no hotel. Se o hotel estiver aberto, pode ir no hotel. Se eu quiser entrar no hotel, eu não vou entrar no hotel, né? Eu não tenho credencial para entrar, não sou hóspede do hotel. O Neymar também não, e por que ele entrou no hotel? O Neymar pode porque o Neymar".

Hernan: "Porque ele é jogador da seleção".

PVC: "Ele não é, ele não foi convocado. Quantas vezes o Ancelotti convocou o Neymar?"

Hernan: "Mas ele só fez uma convocação e o Neymar estava machucado".

PVC: "Neste ciclo, ele não foi convocado nenhuma vez, então ele não é jogador da seleção nesse momento. Por que o Neymar tem que estar no hotel?"

Hernan: "Pela história que ele tem na seleção".

PVC: "Então, por que ele não vai no jogo?"

Hernan: "Porque ele tinha um compromisso".

PVC: "Mas por que ele tinha um compromisso na hora do jogo? Ok, ele pode qualquer coisa, é tudo liberado. Eu não sou liberado e nem você para entrar no hotel da seleção, o Neymar é".

Hernan: "Eu, como jornalista, sei que mesmo credenciado não vou entrar no ambiente dos jogadores. O Neymar, sim. O Neymar é jogador da seleção, PVC".

PVC: "Ele não é jogador da seleção".

Hernan: "Como não?"

PVC: "Não, hoje ele não é. Ele não é parte do grupo".

Hernan: "Mas ele está machucado. Ele é tão da seleção como outros que estavam lá ontem. O Marquinhos é tão jogador da seleção quanto o Neymar".

PVC: "O Gabriel Magalhães estava lá? Ele não é jogador da seleção? Então podia entrar".

Hernan: "Se o Philippe Coutinho pegar um avião, faz a ponte aérea Rio-São Paulo e vai visitar os caras. É um jogador de seleção".

PVC: "Ele pode ser convidado, mas não precisava estar. Existe uma contradição — ele quer estar na seleção e aparecer que esteve no ambiente da seleção. Imediatamente depois, todo mundo sabe que o Neymar esteve no hotel".

Hernan: "Ele postou uma foto nos stories, ele tem 17 milhões de seguidores, vaza".

PVC: "É assim que é o mundo fake hoje. Na hora do jogo, não está".

Hernan: "A linha de achar que uma coisa é fake porque foi postada é muito fina".

PVC: "Eu não falei que o Neymar é fake, eu falei que o mundo que ele está vivendo é fake. O mundo que ele está vivendo no Instagram é fake. Se é assim, por que não muda a data do leilão?"

Hernan: "É muito compromisso comercial, é muita coisa envolvida, é muito patrocinador".

PVC: "Beleza, então não vamos falar do Neymar mais, chega, é greve de Neymar! A gente só vai falar do Neymar quando ele renovar o contrato com o Santos e tiver notícia da renovação".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra