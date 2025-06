Mundial de Clubes: Renato Gaúcho elogia Soteldo e prevê 'rápida idolatria' no Fluminense

O técnico Renato Gaúcho está encantado com o venezuelano Soteldo, principal reforço para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e aposta que o meia rapidamente se tornará um ídolo da torcida. O jogador ainda não se apresentou ao elenco na Carolina do Sul, mas chega sob enorme expectativa na nova casa.

Soteldo estava no Santos e virou alvo de Renato Gaúcho, com o qual se destacou no Grêmio. O Fluminense abriu os cofres, acertou com o meia-atacante que estava nas Eliminatórias sul-americanas e ele terá a responsabilidade de dividir a armação das jogadas com o astro Ganso - Renato Augusto rescindiu com o clube.

"É pesado e vamos ver se vai dar conta. Mas é um privilégio trabalhar de novo com o Soteldo e tenho certeza que já, já ele vai cair nas graças da torcida", afirmou o treinador, minimizando algumas críticas do torcedores que reprovaram o negócio.

"É um jogador bastante objetivo com a bola, tem a característica de um para um e tenho certeza que essa camisa vai ajudá-lo", completou o treinador, que viu sua equipe golear o norte-americano Charleston Battery por 6 a 2 nesta quarta.

Foi o último jogo-treino do Fluminense antes da estreia no Mundial diante do Borussia Dortmund. O jogo com os alemães, na terça-feira, dia 17, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois, os cariocas ainda encaram o Ulsan Hyunday, dai 21, e o Sundowns, dia 25.