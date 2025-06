Apostas: MP denuncia Bruno Henrique, do Flamengo, por estelionato e fraude

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em razão da suposta participação em um esquema de apostas.

O jogador foi enquadrado com mais oito pessoas. A acusação contra Bruno Henrique é pelos crimes de estelionato e fraude a resultado ou evento associado a competição esportiva.

As penas máximas combinadas podem chegar a 17 anos e 8 meses de prisão.

O MP ainda pediu que o jogador pague R$ 2 milhões em danos morais coletivos. Esse valor, inclusive, foi solicitado como forma de fiança para garantir que ele participe de todas as fases do processo.

"O denunciado Bruno Henrique, que atuava como atacante da primeira agremiação, agindo de forma livre e consciente, fraudou, por meio de provocação intencional e premeditada, evento associado à competição esportiva, consistente na sua punição por cartão pelo árbitro da partida", disse um trecho da denúncia do MP, a qual o UOL teve acesso.

"Então, na oportunidade planejada, na arena do Mané Garrincha, instigado pelo irmão WANDER, BRUNO HENRIQUE provocou deliberadamente situação de jogo, um golpe temerário contra o adversário, que sabia que redundaria na sua punição com cartão amarelo."

"Com esteio no artigo art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ainda requer seja fixado o valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para efeitos de reparação dos danos morais coletivos causados pelos atos criminosos praticados pelos denunciados."



Os outros denunciados são:

Wander Nunes Pinto Júnior - Irmão de Bruno Henrique

Ludymilla Araújo Lima - cunhada de Bruno Henrique

Poliana Nunes Cardoso - prima de Bruno Henrique

Claudinei Vitor Mosquete Bassan - amigo de Wander

Rafaela Cristina Elias Bassan - mulher de Claudinei

Henrique Mosquete do Nascimento - irmão de Claudinei

Andryl Sales Nascimento dos Reis - amigo de Claudinei

Max Evangelista Amorim - amigo de Andryl

Havia ainda mais um investigado, Douglas Ribeiro de Pina Barcelos. Mas, segundo o MP, ele fez acordo de não persecução penal e vai colaborar com o processo.

O cartão da discórdia

O episódio no centro da discussão é o cartão amarelo recebido por Bruno Henrique no jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2023.

Órgãos de monitoramento de apostas geraram um alerta para a movimentação no mercado de cartões naquela ocasião.

Isso gerou uma investigação pela Polícia Federal e Ministério Público em Brasília. A PF pediu o indiciamento do jogador e agora ele está entre os denunciados.

Após a formalização da denúncia, a Justiça precisa dar aval para aceitar o pedido do MP e transformar o jogador formalmente em réu neste caso.

Bruno Henrique embarca hoje para os Estados Unidos com a delegação do Flamengo que disputará o Mundial de Clubes.

Ele já foi alvo de um inquérito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que terminou na semana passada. Agora, a procuradoria tem até 60 dias para denunciar o jogador, que só então pode ser suspenso.

Até o momento, Bruno Henrique tem condição legal de seguir atuando pelo Flamengo.

Conversas interceptadas no celular de Wander Pinto Júnior, o Juninho, que é irmão de Bruno Henrique, indicam que houve apostas combinadas no cartão amarelo do atacante do Flamengo no jogo contra o Santos.

Wander é um dos outros denunciados pelo MP e teria recebido a informação de Bruno sobre a intenção prévia de levar cartão. O irmão de Bruno Henrique, inclusive, usou a conta da mulher para fazer mais apostas, segundo as conversas interceptadas.

A partir de Wander, a informação teria se espalhado para o outro núcleo de apostadores, encabeçado por Claudinei.

O movimento dos apostadores

Imagem: Arte/UOL

"A letra" recebida pelo núcleo de apostadores motivou o movimento em plataformas desde a véspera do jogo.

Claudinei Mosquete:

KTO - Aposta: R$ 375 / Retorno: R$ 1.125

Rafaela Bassan (mulher de Claudinei)

GaleraBet - Aposta: R$ 380 / Retorno: R$ 1.178

Betano - Aposta: R$ 380 / Retorno: R$ 1.178

Henrique Mosquete (irmão de Claudinei)

Betano - Aposta: R$ 380 / Retorno: R$ 1.178

KTO - Aposta: R$ 375 / Retorno: R$ 1.125

As contas suspeitas relatadas pela KTO (de Claudinei e Henrique) foram criadas no dia do Flamengo x Santos.

As quatro contas suspeitas relatadas pela GaleraBet (Ludymilla, Max, Andryl e Rafaela) foram criadas na véspera do jogo.

A Betano travou os pagamentos e cancelou as apostas.