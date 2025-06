Mercado: 'novo Neymar' de time novo, procura do Santos e decisão de Gerson

O mercado da bola voltou a ficar agitado diante da janela de transferências especial para o Mundial, e mesmo quem não participará da Copa do Mundo de Clubes está se mexendo para reforçar os elencos.

Victor Andrade chegou a jogar ao lado de Neymar, mas não vingou no Santos Imagem: Junior Lago/UOL

Lembra dele? O atacante Victor Andrade, que chegou a ser apelidado de "Novo Neymar" no início da década passada quando estreou pelo Santos, mudou de clube após uma passagem apagada pela Ponte Preta, que disputa a Série C do Brasileirão. O jogador de 29 anos assinou com o São Bernardo, que também está na 3ª divisão nacional, após deixar a Ponte Preta sem marcar um gol sequer em dez partidas.

Não rolou. O Corinthians passou por uma de suas maiores crises em 2024, brigando contra o rebaixamento por grande parte do Campeonato Brasileiro. Em meio à turbulência da época, o Timão buscou se reforçar para evitar a queda, e a principal contratação foi Memphis Depay. No entanto, a chegada do atacante holandês fez com que outra fosse cancelada: a do zagueiro Luizão, do West Ham. As partes tinham um acordo, mas o alvinegro desistiu em meio ao sucesso com Memphis.

Gerson vai jogar o Mundial pelo Fla, mas futuro é no Zenit, da Rússia Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Capitão de saída. Gerson já tomou sua decisão e disse "sim" para a sedutora proposta do Zenit. Para que a transferência seja concluída, porém, resta aos russos pagarem os 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), algo que ainda não aconteceu. O time russo deverá realizar o pagamento após a Copa do Mundo de Clubes — enquanto isso, ele está relacionado para o torneio e atuará normalmente com a camisa rubro-negra.

Negociação gaúcha. O Grêmio encaminhou a contratação do volante Caíque, do Juventude. O Imortal se aproximou da pedida do Jaconero para negociar o jogador de 29 anos, cerca de R$ 5 milhões. Além disso, dois jogadores do Tricolor deverão ser envolvidos no negócio por empréstimo: os laterais João Lucas e Luan Cândido.

Soteldo trocou o Santos pelo Fluminense; Peixe quer contratar substituto Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Quem vai substituir Soteldo? O Santos busca no mercado um atacante para ocupar a vaga de Soteldo, já que o atacante venezuelano foi negociado com o Fluminense. Um dirigente do Peixe disse ao UOL que a procura é por um jogador "ponta firme". Soteldo era tido como um atleta bom tecnicamente, mas pouco confiável. O histórico de indisciplina e de lesões pesou a favor da venda. Outro ponto é a dificuldade que ele tinha em ser decisivo.

Reforço para Mundial. O Manchester City anunciou a contratação do meio-campista holandês Tijani Reijnders, 26, que estava no Milan. Ele foi um dos destaques do Campeonato Italiano e acabou eleito o melhor meio-campista da Serie A na temporada. O City vai desembolsar cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 380 milhões) pelo meio-campista, de acordo com o jornal espanhol Marca.