Memphis fala sobre recorde na Holanda e exalta chegada ao Corinthians

O duelo contra Malta ficará marcado na história de Memphis Depay com a Holanda. Ao marcar duas vezes na goleada por 8 a 0 ontem (10) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante do Corinthians tornou-se o maior artilheiro do selecionado nacional.

O que aconteceu

Memphis igualou Robin Van Persie, com 50 gols, dividindo um lugar no topo dos goleadores históricos da Laranja Mecânica. Agora, ele mira se isolar na ponta.

Memphis também falou sobre a chegada ao Corinthians como uma volta por cima em sua carreira, depois de uma passagem com altos e baixos pelo Atlético de Madri. O atacante considera que conseguiu retomar uma boa sequência por estar fisicamente apto.

Olha, eu queria muito superar e chegar aos 51 gols, eu estava realmente buscando um hat-trick. Mas agora estou principalmente mostrando que ainda consigo marcar gols. Ok, foi contra Malta, um adversário menor. Mas é preciso marcar. Estou orgulhoso e minha mãe ainda estava no estádio", exaltou Memphis. Não sou tão velho assim [tem 31 anos]. Também desempenhei um papel importante contra a Espanha em março, mas talvez nem todos vejam isso. Ou não queiram ver. Ainda tenho muitas qualidades.

Estou no Brasil há nove meses. Como jogador do Atlético de Madrid, também fiz o meu trabalho, marquei na Liga dos Campeões contra a Inter. Mas se você observar os treinos do preparador físico, verá que não foi nada bom para mim. Sou um jogador muito explosivo e tive diversas pequenas lesões musculares lá. Acho que não lidaram bem com isso. Pensei: preciso fazer algo completamente diferente. E olha, estou sem lesões no Brasil há meses. Aí vêm os gols.

Memphis Depay

A Holanda está no Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. A seleção comandada por Ronald Koeman soma seis pontos em dois jogos e está na segunda colocação, um ponto atrás da Finlândia, que já fez quatro partidas.