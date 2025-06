Memphis e mais dois desfalcam o Corinthians contra o Grêmio; veja lista

O Corinthians terá desfalques importantes para o jogo desta quinta-feira, contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Memphis Depay e os meio-campistas André Carrillo e José Martínez não viajaram com a delegação alvinegra para Porto Alegre.

Os três tiveram uma minutagem alta à serviço das suas respectivas seleções nesta data Fifa. Além disso, a logística complicada também impediu a presença do trio entre os relacionados. A comissão técnica de Dorival Júnior, portanto, decidiu preservá-los.

Sendo assim, Memphis, Carrillo e José Martínez sequer precisarão se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava. Isso porque, logo após o duelo com o Grêmio, no dia 13 de junho, o elenco entrará de férias por conta da parada para o Mundial de Clubes. O retorno está previsto para o dia 28.

O zagueiro Gustavo Henrique, em transição física, o volante Raniele e o atacante Yuri Alberto, lesionados, também desfalcam o Corinthians no Rio Grande do Sul.

Em contrapartida, o Corinthians terá três novidades para a última partida antes da paralisação. Os garotos da base Luiz Gustavo Bahia, Dieguinho e Kauê Furquim foram relacionados por Dorival Júnior. Veja abaixo a lista completa:

Goleiros: Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli;

Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli; Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca;

André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca; Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Fabrizio Angileri, Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho; Meio-campistas: Bahia, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Igor Coronado, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan;

Bahia, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Igor Coronado, Maycon, Rodrigo Garro e Ryan; Atacantes: Héctor Hernández, Kauê Furquim, Kayke, Romero e Talles Magno.

Corinthians e Grêmio se enfrentam a partir das 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

O Timão vem de um empate sem gols contra o Vitória, na Neo Química Arena, e está no 11º lugar do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe do Parque São Jorge mira a vitória para passar as férias na parte de cima da tabela.