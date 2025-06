Falta um ano para Copa: como estão as seleções do Top 20 do ranking da Fifa

A Copa do Mundo começa daqui a exatamente um ano e 13 seleções já estão classificadas. Mas e como está a situação de cada uma das 20 mais bem colocadas do ranking da Fifa? O UOL mostra abaixo.

Argentina

A atual campeã do mundo já está classificada para o Mundial do ano que vem. Na última Data Fifa, inclusive, a Argentina conquistou o "título" das Eliminatórias Sul-Americanas com três rodadas de antecedência.

Espanha

A Espanha ainda não começou sua trajetória nas Eliminatórias. A seleção está no mesmo grupo que Turquia, Bulgária e Geórgia e fará sua estreia em setembro. Recentemente, a Fúria foi vice da Liga das Nações — perdeu para Portugal na final, em Munique.

França

Assim como a Espanha, a França ainda não estreou nas Eliminatórias. A atual vice-campeã do mundo está no mesmo grupo de Islândia, Ucrânia e Azerbaijão e também jogará a primeira rodada em setembro. Recentemente, ficou em terceiro na Liga das Nações.

Inglaterra

A Inglaterra caminha a passos largos para ir à Copa do Mundo. O English Team lidera o seu grupo nas Eliminatórias com 100% de aproveitamento — três vitórias em três jogos. A distância para a Albânia, que vem em segundo, é de cinco pontos. Apenas o líder de cada chave na Europa vai direto à Copa.

Brasil

Vini Jr comemora gol do Brasil sobre o Paraguai em duelo das Eliminatórias Imagem: Wagner Meier/Getty Images

O Brasil não fez as Eliminatórias dos sonhos, mas está na Copa e com ânimo renovado. A seleção mostrou melhora defensiva com a chegada de Carlo Ancelotti, empatou com o Equador e venceu o Paraguai no jogo que selou a sua classificação.

Holanda

A Holanda vive bom momento e tem 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. A seleção de Memphis Depay estreou nesta última Data Fifa na competição e venceu os dois primeiros jogos. Com seis pontos, só fica atrás da Finlândia, que tem sete somados e dois jogos a mais.

Portugal

A seleção de Cristiano Ronaldo ainda não estreou nas Eliminatórias. Portugal está no mesmo grupo de Armênia, Hungria e Irlanda e jogará a partir de setembro. No último final de semana, os lusos conquistaram a Liga das Nações pela segunda vez na história.

Bélgica

A Bélgica está invicta nas Eliminatórias: uma vitória e um empate. É a atual terceira colocada no seu grupo, mas tem dois jogos a menos que a líder Macedônia do Norte, que está quatro pontos à frente.

Itália

A Itália estreou nas Eliminatórias nesta Data Fifa e já vive drama por vaga direta. A seleção tem três pontos somados e dois jogos a menos que a Noruega, mas, mesmo assim, vê o principal rival da chave nove pontos à sua frente.

Alemanha

A Alemanha ainda não estreou nas Eliminatórias. Está no mesmo grupo de Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo e jogará em setembro. A seleção não vive bom momento: perdeu para Portugal na semi e para a França na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações — ambos os jogos foram disputados em casa.

Croácia

Dona de boas campanhas nas últimas Copas, a Croácia está 100% nas Eliminatórias: venceu os dois jogos que disputou. A seleção só não lidera o grupo porque a República Tcheca tem dois jogos a mais e está três pontos na frente.

Marrocos

A surpresa da última Copa do Mundo está a um passo de carimbar o passaporte novamente. Marrocos lidera o seu grupo com vantagem de 9 pontos para Níger, que vem em segundo, e deve se classificar com tranquilidade para o Mundial do ano que vem. Até aqui, são cinco jogos e cinco vitórias nas Eliminatórias. Apenas o líder de cada chave na África vai direto à competição.

Uruguai

Arrascaeta comemora gol em Uruguai x Venezuela, jogo das Eliminatórias Imagem: REUTERS/Andres Cuenca

O Uruguai está a um passo da Copa do Mundo. A Celeste venceu a Venezuela ontem e precisa apenas pontuar em um dos últimos dois jogos das Eliminatórias para garantir a sua classificação.

Colômbia

A Colômbia não vive o seu melhor momento. Apesar de estar na zona de classificação direta para a Copa, a seleção está quatro pontos na frente da Venezuela, que hoje estaria na repescagem. Os resultados recentes não foram bons: empate com o Peru em casa e empate com a Argentina fora, tendo levado o gol da igualdade já jogando com um a mais.

Japão

A seleção japonesa foi a primeira — além do trio que vai sediar a Copa — a garantir vaga. O Japão sobrou na sua chave e garantiu sua classificação ainda em março deste ano.

Estados Unidos

Uma das sedes da Copa, os Estados Unidos têm realizado vários amistosos visando ao Mundial, uma vez que não jogam as Eliminatórias. O desempenho recente não é bom — uma derrota para a Turquia e apenas o quarto lugar na Liga das Nações da Concacaf, com direito a eliminação para Panamá e derrota para o Canadá na disputa pelo terceiro lugar. O técnico é o argentino Maurício Pochettino, ex-PSG e Tottenham.

México

Assim como os EUA, o México não disputa as Eliminatórias por ser país-sede. Os resultados recentes são melhores do que os do principal rival: a seleção conquistou a Liga das Nações da Concacaf com sobras.

Irã

O Irã foi uma das primeiras seleções a se garantir na próxima Copa. A seleção asiática disputou palmo a palmo a liderança do seu grupo nas Eliminatórias com o Uzbequistão, mas sobrou em relação aos demais rivais da chave e, mais uma vez, se classificou sem muitas dificuldades.

Senegal

Jogadores do Senegal comemoram gol marcado contra a Inglaterra em amistoso Imagem: Paul Childs/Action Images via Reuters

A melhor seleção africana no ranking tem encontrado dificuldades nas Eliminatórias. Senegal está em segundo no seu grupo, atrás da República Democrática do Congo por um ponto e com Sudão colado logo atrás, com os mesmos 12 pontos somados. As duas próximas rodadas serão decisivas. Os senegaleses vão encarar os sudaneses em casa e os congoleses fora. Os dois jogos serão em setembro. O jogo mais recente foi animador: vitória sobre a Inglaterra por 3 a 1, fora de casa.

Suíça

A Suíça ainda não estreou nas Eliminatórias. Os suíços têm chave complicada ao lado de Suécia, Eslovênia e Kosovo. A seleção, no entanto, fez uma passagem pelos EUA nesta Data Fifa, onde enfrentou o México e os próprios estadunidenses.

Quem já está na Copa do Mundo?