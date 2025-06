Meia do time feminino do Palmeiras terá que passar por cirurgia no joelho e vira desfalque

O Palmeiras ganhou mais um desfalque na equipe feminina. Nesta quarta-feira, o clube comunicou que a meio-campista Ana Flávia rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e terá que passar por cirurgia dentro de quatro a seis semanas.

A meio-campista sofreu a lesão no último sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Real Brasília, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Na oportunidade, Amanda Gutierres marcou os dois tentos palmeirenses no Estádio Bezerrão, em Gama (DF).

A terça tá ? para as Palestrinas! ? Veja agora os cliques do treino! ?? pic.twitter.com/0woAEbxVtK ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) June 10, 2025

Ana Flávia precisou ser substituída aos 28 minutos do segundo tempo e deu lugar à Stefanie. A meia de 19 anos chegou ao Verdão nesta temporada e também reforçou a equipe sub-20. Até a lesão, Ana disputou cinco jogos, sendo três pela base e apenas dois no profissional.

As Palestrinas voltam a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Fluminense pela 14ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Com 24 pontos, o Palmeiras é o quarto colocado e já garantiu a vaga na próxima fase de forma antecipada.