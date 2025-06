Mauricio revela "dicas" de Abel à jogadores do Palmeiras para enfrentar o Porto na estreia do Mundial

O Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo, contra o Porto. Mauricio vê como trunfo o conhecimento da comissão técnica portuguesa do Verdão sobre o Dragão. Após a segunda atividade nos Estados Unidos, o meia revelou as "dicas" que os jogadores têm recebidos de Abel Ferreira e sua comissão para encarar o adversário europeu.

"Eles já tiveram essa passagem no futebol português, então já conhecem bastante. E entendem da cultura, do que eles buscam de jogo. Acho que tem sido bastante falado. E ele nos explica o que pode acontecer no jogo, o que podemos aproveitar o que devemos tomar cuidado", disse o meio-campista.

"A gente sabe que é uma grande responsabilidade. A parte mental é um grande fator, principalmente dentro de campo. A gente sabe que em determinados momentos do jogo vai estar melhor. É saber administrar isso da melhor forma", completou Mauricio.

Abel Ferreira começou sua carreira como treinador em solo português, seu país natal. O treinador esteve sob comando da equipe B do Sporting e do Braga. Portanto, a experiência do treinador e sua comissão da cultura e do futebol português pode ser um trunfo para o Verdão logo na estreia.

O Palmeiras encara o Porto neste domingo, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Além do time português, completa o grupo do Verdão Al-Ahly (EGI) e do anfitrião Inter Miami (EUA).

Por fim, Mauricio falou sobre a cobrança interna e expectativa do time na Copa do Mundo de Clubes, que tem sua primeira edição em 2025. Neste ano, Mauricio disputou 20 jogos, marcou sete gols e deu três assistências.

"A gente quer sempre mostrar que tem um nível muito alto. O Abel nos cobra bastante isso e a gente cobra também. Dá para ver que nossos treinamentos são muito intensos e competitivos. Tem muita competição entre os jogadores da mesma posição. Sempre tem isso, tem uma tabela no nosso vestiário. A gente se cobra bastante. Somos das poucas equipes que estão aqui, que fizeram por onde. Temos tudo para fazer grandes jogos e pensar em uma classificação, sim", finalizou.