Lucca deve ganhar uma chance na equipe titular do São Paulo? Vote!

Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Completamente recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o atacante Lucca tem treinado com o restante do elenco há dias, e pode receber sua primeira chance como titular. São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o, pela 12ª rodada do. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Completamente recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o atacante Lucca tem treinado com o restante do elenco há dias, e pode receber sua primeira chance como titular.

Na última rodada, contra o Bahia, o técnico Luis Zubeldía optou por colocar o jovem de 17 anos apenas na segunda etapa. Ele começou a partida com Wendell e Enzo Díaz na equipe. O primeiro exerceu a função de lateral-esquerdo, já o segundo atuou como ponta pela esquerda, embora também seja lateral.

O treinador tem recorrido à dobra de laterais esquerdos no time titular por falta de opções no ataque. Zubeldía sofre com um departamento médico cheio, que inclui nomes como Calleri, Oscar, Lucas Moura e Ferrerinha.

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.