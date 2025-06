Lateral do Santos, Escobar analisa duelo e comenta reencontro com o Fortaleza

Nesta quinta-feira, o Santos tem mais um compromisso importante na temporada. O Alvinegro Praiano visita o Fortaleza às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lateral esquerdo do Santos, Gonzalo Escobar enfatizou a necessidade de uma vitória sobre o Fortaleza. Neste momento, as duas equipes querem deixar a zona de rebaixamento. O Peixe está na 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Leão do Pici é o 17º colocado, com dez.

"Vai ser um jogo muito difícil. São três pontos muito importantes para nós, especialmente para sair dessa zona [de rebaixamento]", destacou o argentino em entrevista à Santos TV.

Entrevista com Escobar e atividade em Fortaleza. O último treino do Peixão antes do confronto de amanhã! ?? pic.twitter.com/kRK67A5Ndh ? Santos FC (@SantosFC) June 11, 2025

O confronto também marcará o primeiro reencontro de Escobar com o Fortaleza pela primeira vez. O lateral defendeu a equipe cearense entre julho de 2023 e abril de 2024. Pelo Leão do Pici, foram 21 partidas, com duas assistências.

"Sensação um pouco estranha, não? Vou jogar contra a torcida deles e contra alguns ex-colegas meus, com quem compartilhei muito. Mas independente disso, é dar o meu melhor, como sempre", concluiu o jogador.

Escobar chegou ao Santos em abril do ano passado e foi titular durante a campanha de acesso do Peixe à Série A. Nesta temporada, o lateral também segue como figura constante no 11 inicial da equipe. Pelo clube, soma um gol e três assistências em 55 jogos.