Laterais ou meio? Colunistas analisam problemas para Ancelotti na seleção

A primeira vitória da seleção brasileira com Carlo Ancelotti não esconde alguns problemas que o treinador terá de resolver nos próximos jogos, opinaram Danilo Lavieri e Renan Teixeira, no Fim de Papo

Lavieri: Laterais não convenceram

Ainda não me convenci com o Vanderson pela direita e não acho que o Alex Sandro não é o ideal para a posição. [...] Hoje, entrou o Beraldo como lateral esquerdo porque o Carlos Augusto não estava relacionado. O Brasil não tem grandes opções.

O Bruno Guimarães ele é seleção da rodada, seleção do mês da Premier League no Newcastle. Na seleção, ele erra passe de dois metros, de três metros, dá umas 'pixotadas'. Eu não consigo entender porque ele cai tanto de produção.

Danilo Lavieri

Renan: Bruno Guimarães joga pouco na seleção

Como o Bruno Guimarães joga tanto pelo clube e tão pouco pela seleção. [...] Eu acho que passa pela questão psicológica. No Newcastle, ele é o dono do time, comanda todas as ações. Acho que passa pela questão psicológica, de ambiente. É incrível como tudo passa por ele no Newcastle e como na seleção isso não acontece.

Renan Teixeira

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra