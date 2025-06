Kayla Harrison responde Demetrious Johnson após alerta sobre luta com Amanda Nunes

Após conquistar o cinturão peso-galo (61 kg) no UFC 316, Kayla Harrison se tornou o centro das atenções ao desafiar Amanda Nunes para uma superluta. A proposta, no entanto, foi recebida com cautela por Demetrious Johnson. Considerado um dos grandes nomes do MMA e ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC, 'Mighty Mouse' classificou a ideia como um erro estratégico e aconselhou a nova campeã a não seguir por esse caminho.

Em vídeo publicado em seu canal no 'Youtube', Johnson argumentou que, diante do histórico da 'Leoa' - que inclui vitórias sobre nomes como Ronda Rousey, Miesha Tate, Valentina Shevchenko, Holly Holm e Cris Cyborg -, a norte-americana estaria em desvantagem significativa. O veterano chegou a sugerir que a atleta sequer cogitasse o confronto e considerasse se aposentar. A resposta veio pelas redes sociais.

"Sou uma grande fã de Mighty. Mas acredito muito mais em mim mesma", publicou a judoca bicampeã olímpica na plataforma X (antigo Twitter).

Nada oficial

A troca de declarações acontece em meio a especulações crescentes sobre o possível retorno de Amanda ao octógono. A ex-campeã, que anunciou sua aposentadoria em 2023, esteve presente no UFC 316 e chegou a encarar Harrison dentro do cage logo após a conquista do título. Nos bastidores, o UFC já trabalha para viabilizar o confronto, embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita até o momento.

Big fan of Mighty. Bigger believer in myself. https://t.co/AwXuy47qyD

- Kayla Harrison Official (@KaylaH) June 11, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok