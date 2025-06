Kamaru Usman destaca Carlos Prates como expoente da nova geração dos meio-médios

Ex-campeão e dono de marcas expressivas na história dos meio-médios (77 kg) no UFC, como o maior número de vitórias consecutivas na categoria (15), Kamaru Usman acompanha de perto o surgimento de uma nova geração que parece ter chegado para ficar na divisão. E na opinião do nigeriano, um atleta brasileiro se destaca dentro deste grupo de novatos.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Usman citou o nome do paulista Carlos Prates como um dos expoentes da nova geração da divisão dos meio-médios do UFC. Vale lembrar que o atleta da equipe 'Fighting Nerds' estreou pelo Ultimate em 2024 e, em pouco mais de um ano na organização, já acumula duas lutas principais no currículo, além de quatro vitórias por nocaute em cinco combates disputados - histórico que o levou ao top 15 da categoria.

"Ainda estamos muito no começo dessa (nova) era para ver os caras assumindo os postos de principais concorrentes, mas eles estão fazendo um grande trabalho. Com 'JDM' (Jack Della Maddalena) sendo o novo campeão, Shavkat (Rakhmonov), Joaquin Buckley, você tem (Carlos) Prates, você tem (Ian Machado) Garry, (Michael) Morales... Tem muito talento neste momento, eu amo isso, é ótimo de ver", analisou Kamaru.

Elogios e conselho

Nem mesmo a derrota recente de Carlos Prates para Ian Machado Garry, outro membro da nova geração da categoria dos meio-médios, parece ter abalado a admiração do ex-campeão pelo lutador brasileiro. Prova disso é que, mesmo enxergando um grande potencial de crescimento para o paulista com as lições aprendidas no revés para o rival irlandês, Kamaru Usman fez questão de aconselhá-lo a manter o que vem sendo feito de positivo na carreira do atleta da Fighting Nerds.

"Eu amo Carlos Prates, ótimo garoto, eu o conheci (pessoalmente). Eu gosto muito dele. Acho que ele vai ser ótimo para a divisão. Ele ficou aquém na última luta dele, acho que foi (culpa da) estratégia, quero ver para onde ele vai daqui. Pode ser a luta que o motive a ajustar algumas coisas. Mas eu acho que ele é um garoto muito talentoso e eu gosto dele. Seja o que for que ele está fazendo, ele precisa continuar fazendo. Funciona para ele", concluiu.

Duelo de gerações

Neste sábado (14), Kamaru Usman terá pela frente justamente um membro da nova geração: o americano Joaquin Buckley, que chega embalado por seis vitórias consecutivas. O duelo de gerações entre os meio-médios será responsável por liderar o card do UFC Atlanta, que também contará com a presença de dois brasileiros: Rodolfo Bellato e Raoni Barcelos.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok