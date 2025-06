Julianna Peña recebe suspensão médica por tempo indeterminado após derrota no UFC 316

No último sábado (7), Julianna Peña deixou o posto de campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate. E a finalização sofrida diante de Kayla Harrison, no 'co-main event' do UFC 316, em Newark (EUA), aparentemente custou mais do que apenas o cinturão da categoria para 'The Venezuelan Vixen'. Isso porque a agora ex-detentora do título recebeu uma suspensão médica por tempo indeterminado depois de ser avaliada após o combate.

E o gancho recebido provavelmente tem correlação com a finalização que encerrou a luta, visto que Julianna terá que tratar possíveis lesões no ombro e cotovelo esquerdos. E a kimura que Kayla Harrison encaixou no segundo assalto foi justamente no braço esquerdo de Peña. A suspensão médica foi informada pelo 'Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey', órgão que regula os eventos esportivos da região, e divulgada pelo site 'MMA Fighting'.

Esquadrão Brasileiro de molho

Dos 26 lutadores que competiram no UFC 316, apenas 12 receberam suspensões médicas. E nesse grupo estão inseridos todos os quatro representantes do 'Esquadrão Brasileiro' - que saíram derrotados do card numerado. O caso mais delicado é o de Ariane Lipski da Silva, que pegou um gancho por tempo indeterminado até que um eventual raio-X na perna esquerda explique a gravidade do trauma na região.

Para piorar a situação, Ariane não teve seu contrato renovado e fez sua última luta no UFC na derrota para Wang Cong. Bruno 'Bulldog' e Brendson Ribeiro, que perderam via nocaute técnico, receberam uma suspensão similar, de um mês sem contato. Já Vicente Luque, que acabou finalizado por Kevin Holland, pegou 45 dias de gancho - sendo 30 sem contato por conta de um hematoma sofrido no couro cabeludo.

Veja abaixo a lista dos 12 atletas que pegaram gancho:

Julianna Peña: Suspensão por tempo indeterminado, aguardando autorização do ortopedista para o ombro e cotovelo esquerdos.

Kelvin Gastelum: Suspensão de 30 dias, sem contato. Suspensão por tempo indeterminado, aguardando autorização do dentista para o incisivo maxilar direito solto.

Mario Bautista: Suspensão de 30 dias, sem contato por lacerações faciais.

Vicente Luque: Suspensão de 45 dias, sem contato por 30 dias devido a hematoma no couro cabeludo.

Bruno Bulldog: Suspensão de 30 dias, sem contato após derrota por nocaute técnico.

Brendson Ribeiro: Suspensão de 30 dias, sem contato após derrota por nocaute técnico.

Serghei Spivac: Suspensão de 30 dias, sem contato. Suspensão por tempo indeterminado, aguardando radiografia do pé direito e autorização do ortopedista para o pé direito.

Khaos Williams: Suspensão de 45 dias, sem contato por 30 dias devido a laceração na parte esquerda da testa.

Ariane Lipski da Silva: Suspensão de 30 dias, sem contato por trauma na perna esquerda. Suspensão por tempo indeterminado, aguardando raio-X da perna esquerda.

Jeka Saragih: 60 dias de suspensão após derrota por nocaute, 45 dias sem contato.

Quillan Salkilld: 30 dias de suspensão, 21 dias sem contato devido a um toque na cabeça. Suspensão por tempo indeterminado, aguardando raio-X do pé direito.

Mark Choinski: 21 dias de suspensão, sem contato na panturrilha esquerda.

