Ícone do jiu-jitsu, Rodolfo Vieira migra para a Fighting Nerds: "Oportunidade de aprender"

Multicampeão mundial de jiu-jitsu e vencedor também do ADCC, Rodolfo Vieira chegou ao UFC em 2019 com grande expectativa devido ao seu histórico de competição. Dentro do octógono mais famoso do mundo, entretanto, o brasileiro não conseguiu repetir o mesmo sucesso conquistado nos tatames. Alternando resultados positivos e negativos, o faixa-preta somou cinco vitórias e três derrotas desde então. Disposto a respirar novos ares, o 'Caçador de Faixas Pretas', como é conhecido, anunciou uma importante mudança na carreira dentro do MMA: a sua ida para a equipe 'Fighting Nerds'.

Eleita a 'Academia do Ano' em 2024, a equipe sediada em São Paulo acolheu Rodolfo - que fará seu próximo camp de treinos ao lado dos 'nerds' e, sobretudo, sob a batuta dos treinadores Pablo Sucupira, Flávio Álvaro e companhia. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta carioca compartilhou a novidade e já posou ao lado de alguns dos principais expoentes da 'Fighting Nerds', como Caio Borralho e Jean Silva.

"Queria agradecer mais uma vez ao Pablo e ao Flávio por abrirem as portas e me receberem tão bem aqui na Fighting Nerds. Estou super feliz por me darem a oportunidade de aprender com vocês, espero conseguir retribuir com a vitória, darei meu máximo para que isso aconteça!", destacou o faixa-preta, posando ao lado dos treinadores da equipe sediada em SP.

Mudança definitiva?

Ainda não se sabe, porém, se a ida para a 'Fighting Nerds' é uma mudança definitiva ou apenas um período pontual para uma nova experiência. Anteriormente, Rodolfo afiava suas habilidades na Flórida (EUA), na equipe 'Fusion X-Cel Performance'. Seu futuro e uma eventual escolha pode estar atrelado ao resultado de sua próxima luta. Caso vença Tresean Gore no UFC Vegas 108, em agosto, o brasileiro pode se animar e, eventualmente, ter mais chances de estender sua estadia em São Paulo.

