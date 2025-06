Hall da Fama critica estreia de Patchy Mix no UFC: "Se deu mal"

A estreia de Patchy Mix no UFC gerou grande expectativa, mas o resultado ficou aquém do projetado. Derrotado por decisão unânime diante de Mario Bautista no UFC 316, o ex-campeão do Bellator foi alvo de críticas contundentes do ex-lutador e atual comentarista Michael Bisping.

Durante seu podcast 'Believe You Me', o britânico analisou a atuação do estreante e apontou inconsistências entre o discurso confiante nas entrevistas pré-luta e o desempenho apresentado no octógono. Segundo ele, Mix mostrou pouca agressividade e foi amplamente superado.

"Patchy Mix se deu mal. Especialmente depois da confiança e da conversa fiada na coletiva de imprensa, e da forma como ele simplesmente descartou qualquer ameaça do Bautista", afirmou Bisping.

Mais críticas

Com um cartel sólido, o norte-americano chegou ao Ultimate se autoproclamando o melhor peso-galo (61 kg) do mundo. No entanto, diante de um rival em ascensão, com vitórias expressivas no currículo, demonstrou hesitação, tentou apenas uma queda e teve desempenho inferior na trocação.

"Ele foi completamente dominado. Nem parecia estar na luta. Os números da trocação estavam próximos, mas Bautista conectava com mais contundência. Toda vez que Patchy levava um golpe, reagia com expressões que não ajudam quando a luta está equilibrada", acrescentou o ex-campeão dos médios.

Apesar do revés, Mix continua sendo um nome relevante no cenário do MMA, e sua adaptação ao maior palco do esporte será fundamental para os próximos desafios. Já Bautista, com mais uma performance consistente, fortalece sua posição entre os principais nomes da divisão até 61 kg.

