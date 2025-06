Garra e paciência: Comentaristas apontam marcas do Brasil de Ancelotti

A primeira vitória do Brasil sob o comando de Ancelotti foi marcada pela intensidade em campo e pela paciência nas arquibancadas, opinaram Danilo Lavieri e Renan Teixeira, no Fim de Papo.

A seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 hoje (10) e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a equipe chegou a 25 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas e assumiu a terceira posição.

Renan: Intensidade é importante para time desentrosado

Eu gostei de uma característica, em um time desentrosado e com um treinador sem tempo de trabalho, que foi a intensidade que o Brasil jogou, a vontade e a garra dos jogadores. O gol saiu em uma pressão pós-perda do Matheus Cunha, que cruzou para o Vini marcar.

Para um time que tem qualidades individuais, mas que, coletivamente, não se encontrou, com vários treinadores, e não será tão rápido com o Ancelotti, essa questão será importante.

Renan Teixeira

Lavieri: Normalmente, torcida vaiaria com 20 minutos

A paciência da torcida estava muito diferente, desde o começo. Em jogo do Brasil, aos 20 minutos, normalmente, a gente já estaria ouvindo vaia, o pessoal chiar, mas estava o oposto, o pessoal apoiando o tempo inteiro.

Começou a ter um pouco de impaciência quando cruzava em vez de chutar, na bola do Matheus Cunha, aí a torcida se desesperou um pouco, mas, tirando isso, estava uma festa bem diferente do que eu já vi de jogos do Brasil, especialmente em São Paulo.

Danilo Lavieri

