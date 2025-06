FPF renova parceria para o futebol feminino

A Petrobras e a Federação Paulista de Futebol renovaram a parceria para a temporada de 2025. O novo acordo vale para todos os torneios disputados desde a base.

A colaboração, que começou em 2024, faz com que a Petrobras continue como patrocinadora máster do Regional Feminino, da Copinha Feminina e da Copa Paulista.

O investimento impactará diretamente no fomento e na organização de todas as competições femininas. Os valores não foram divulgados, mas as partes envolvidas dizem que é o maior contrato da história no futebol paulista feminino.

Em 2024, a parceria alcançou mais de 27 milhões de visualizações nas transmissões de jogos em geral, além de ativações digitais, premiações, naming rights e, sobretudo, iniciativas educacionais e sociais.

Além do futebol, um dos projetos inovadores foi uma ação com a Caravana Petrobras, que reuniu mais de 700 pessoas em Araraquara, com atividades voltadas para a iniciação no futebol, jogos e ações destinadas a professores de educação física.

Pelo quarto ano consecutivo, o Paulistão Feminino foi campeão em valores investidos nos clubes, gerando receita e visibilidade com todos os jogos transmitidos em canal aberto e via streaming; SporTV (com finais também na TV Globo), Record News, Warner (Max e Space), UOL e no YouTube da Cazé TV (pela primeira vez) e do Paulistão.

Grandes ações estão previstas para este ano. Estão programados cursos de capacitação gratuitos para treinadoras e lideranças femininas, com parceria internacional com a LaLiga, da Espanha, além de iniciativas ambientais e ações de prevenção e enfrentamento às violências de gênero e raça.