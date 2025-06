Fortaleza x Santos: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, Fortaleza e Santos se enfrentam em compromisso válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

As duas equipes fazem confronto direto na briga contra o rebaixamento, já que ambas se encontram na zona da degola. O Fortaleza figura na 17ª posição, com dez pontos, enquanto o Santos aparece em 18º lugar, com somente oito pontos.

Fortaleza e Santos, inclusive, fazem campanhas muito parecidas na Série A até o momento. Após 11 rodadas, o Leão do Pici soma duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Já o Peixe acumula duas vitórias, dois empates e amarga sete reveses.

Os dois times chegam em baixa após a última rodada do Brasileirão. O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo, por 5 a 0, fora de casa. Do outro lado, o Santos também perdeu, mas para o Botafogo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Leão do Pici e Alvinegro Praiano tiveram a data Fifa para corrigir problemas.

Para a partida, o técnico Cléber Xavier terá o desfalque certo de Neymar. O meia-atacante foi expulso na derrota para o Botafogo e está suspenso. O zagueiro Gil, por sua vez, também será ausência devido a dores no quadril, assim como o goleiro João Paulo, liberado pelo falecimento da avó.

Em contrapartida, o treinador terá o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão na última rodada. Os convocados Tomás Rincón (Venezuela), Deivid Washington e JP Chermont (Seleção Brasileira sub-20) também voltam e estão entre os relacionados.

Do outro lado, o comandante Juan Pablo Vojvoda segue sem poder contar com Matheus Rossetto e Moisés, entregues ao departamento médico. Já Pedro Augusto está de volta após cumprir suspensão no revés para o Flamengo.

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) apitará a partida, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). O VAR ficará sob responsabilidade de Rafael Traci (SC).

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X SANTOS

Data: 12 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Mancuso (Bruno Pacheco); Zé Welison, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Escobar), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington).



Técnico: Cléber Xavier