Fluminense goleia Charleston Battery em jogo-treino preparatório para o Mundial

Nesta quarta-feira, em jogo-treino preparatório para o Mundial de Clubes, o Fluminense enfrentou o Charleston Battery na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e goleou por 6 a 2. Cano (2), Renê, Nonato, Ignácio e Thiago Santos balançaram as redes para o Tricolor.

"Apesar do calor, treinamos no horário em que vamos jogar. Não estava preocupado com o placar e, sim, em dar ritmo de jogo ao grupo para fazermos uma boa estreia. O calor dificulta bastante, mas fazer o quê? Vamos ter que jogar ao meio-dia. Agora temos mais quatro dias para preparar a equipe para a estreia", afirmou o técnico Renato Gaúcho.

Já Juan Torres, meia ex-Corinthians que atua no Charleston Battery, clube que se encontra na vice-liderança da Conferência Leste da segunda divisão dos EUA, elogiou o Fluminense e alguns de seus renomados atletas.

"O treino foi muito bom para nós, porque estamos ajudando o Fluminense. Desejamos toda sorte a vocês no Mundial. E eu nunca tinha jogado contra o Ganso e o Thiago Silva, então foi lindo jogar contra jogadores que eu assistia quando era criança. Foi muito gratificante", declarou.

O Fluminense está no Grupo F do Mundial. Além do Borussia Dortmund, o Tricolor Carioca medirá forças com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e com o Ulsan HD, da Coreia do Sul. A estreia do Flu ocorre na próxima terça, contra o time alemão, no MetLife Stadium, às 13h (de Brasília).