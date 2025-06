Flamengo embarca rumo aos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo embarcou na noite desta quarta-feira rumo aos Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O torneio acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho. A estreia do Rubro-Negro está marcada para a próxima segunda-feira, dia 16, às 22 horas (de Brasília), contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A delegação do clube carioca foi recebida com muita festa no Aeroporto do Galeão. A ação do torcedor contou com bandeirões e sinalizadores incentivando a equipe antes do voo. Apesar da euforia, houve protestos contra a iminente transferência de Gerson ao Zenit, da Rússia. A recepção terminou com confusão entre polícia e torcedores.

A delegação do Flamengo desembarcará em Atlantic City, em Nova Jersey, pela manhã desta quinta-feira. O local será a sede de treinos do Rubro-Negro para a disputa da fase de grupos, etapa em que a equipe enfrenta também o Chelsea (ING) e Los Angeles (EUA), nos dias 20 e 24 de junho, respectivamente.

Com 31 jogadores convocados para a disputa do torneio, o elenco contará com Jorginho, novo reforço do clube carioca. Anunciado na última sexta-feira, o meio-campista assinou contrato até o final de 2028.

Confira os relacionados do Flamengo para o Mundial:

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi



Zagueiros: Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Victor



Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela, Wesley e Viña



Meio-campistas: Everton Araújo, Jorginho, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves, Allan, De Arrascaeta e Joshua



Atacantes: Wallace Yan, Plata, Michael, Luiz Araújo, Juninho, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro