Flamengo fecha janela do Mundial com Jorginho, mas não descarta os demais

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo finalizou a janela da Copa do Mundo de Clubes da Fifa com apenas uma contratação: o volante Jorginho, ex-Arsenal (ING). As inscrições se encerraram ontem.

Negociações seguem

O Rubro-Negro, porém, não deu um ponto final em outras negociações que estão em curso. Uma delas é o meia-atacante Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia.

No momento, há uma diferença de valores: os russos querem cerca de 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões na cotação atual). Já o Fla acenou, inicialmente, com cerca de 10 milhões de euros (R$ 63,4 milhões) e mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus por metas.

Como ainda há um impasse, o Rubro-Negro avaliou que não há a necessidade de se esticar a corda às pressas somente pelo Mundial. Há um entendimento de que o Dínamo inflacionou a pedida justamente por causa da disputa do torneio. O colombiano, porém, segue nos planos para o decorrer da temporada.

Outro na mira é o atacante suíço Noah Okafor, que pertence ao Milan (ITA) e estava emprestado ao Napoli (ITA). Esta negociação, porém, está em um estágio inicial e a diretoria ainda avalia se avançará com uma proposta oficial.

A próxima janela de transferências se abre em julho. Ela vai do dia 10 até o dia 2 de setembro.

Jorginho inscrito no Mundial

A grande novidade do Flamengo no Mundial de Clubes será Jorginho. O experiente volante ítalo-brasileiro foi anunciado no último dia 6 e registrado pelo clube na última segunda-feira.

Ele já treina com os companheiros e está em condições de estreia. O primeiro jogo do Rubro-Negro na competição será no próximo dia 16, contra o Esperánce, da Tunísia, na Filadélfia (EUA), e ele estará à disposição.

No dia 20, na mesma cidade, o duelo é contra o Chelsea, ex-clube de Jorginho. O Fla fecha sua participação no Grupo D contra o Los Angeles FC (EUA), no dia 24, em Orlando (EUA).