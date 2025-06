Sem contrato renovado, Ariane Lipski deixa o UFC após sequência negativa

A trajetória da lutadora brasileira Ariane Lipski no Ultimate chegou ao fim. Depois de acumular três derrotas consecutivas, a mais recente delas no último sábado (7), no card do UFC 316, a peso-mosca (57 kg) não teve seu contrato renovado e foi dispensada pela organização.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'FullContactMTWF' e confirmada pela equipe de reportagem da Ag Fight junto à fontes próximas ao evento. A lutadora curitibana se despede do UFC tendo vencido apenas seis das 14 lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo.

Despedida amarga

Mais do que a derrota para a chinesa Wang Cong, que ajudou a sacramentar o fim de sua passagem pelo principal evento de MMA do planeta, a participação de Ariane Lipski no UFC 316 deixou um sabor amargo. Isso porque a brasileira também cometeu uma grave falha na balança da pesagem, na véspera do combate, e precisou contar com a benevolência da adversária para que a luta fosse mantida no card.

Currículo de Ariane Lipski

Aos 31 anos, Ariane Lipski compete profissionalmente no MMA desde 2013, somando um cartel de 17 vitórias e 11 derrotas até o momento. Antes de sua passagem pelo UFC, a brasileira brilhou no evento polonês 'KSW', onde se sagrou campeã peso-mosca, com direito a duas defesas de título bem-sucedidas. Resta saber qual será o próximo passo na carreira da atleta curitibana.

