Fifa condena Botafogo por atraso no pagamento de Thiago Almada

O Botafogo deve encontrar problemas com o Atlanta United, da MLS, em função das parcelas previstas na contratação de Thiago Almada em 2024. A Fifa teria determinado que o clube carioca pagasse, de forma imediata, os 21 milhões de dólares (R$ 116,5 milhões) referentes à negociação.

Segundo o UOL, o Botafogo negociou o pagamento da compra de Almada em parcelas trimestrais, com início em julho de 2024 e término previsto para setembro de 2026. As duas primeiras parcelas teriam o valor de 3 milhões de dólares (R$ 16,6 milhões) cada, enquanto as demais custariam 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões).

O clube não teria quitado nenhuma das parcelas até o momento. A justificativa seria uma cláusula contratual referente a 10% dos direitos econômicos do jogador, pertencentes a Almada. O Botafogo teria alegado que esse valor de 2,3 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões) deveria ser descontado da primeira parcela, o que não teria sido aceito.

A Fifa foi acionada em novembro de 2024, quando a dívida do Botafogo já somaria duas parcelas em atraso, totalizando 6 milhões de dólares (R$ 33,4 milhões). O Atlanta United estaria solicitando então o pagamento integral do valor da transferência. Em fevereiro de 2025, a Fifa teria acatado o pedido e determinado que o Botafogo quitasse os 21 milhões de dólares, acrescidos de juros e de uma multa de 150 mil dólares (R$ 835 mil), em um prazo de 45 dias.

Defesa do Botafogo

Para se defender, o clube contratou o advogado catalão Joan Milà. A defesa do Botafogo teria alegado que o Atlanta United não seria parte legítima no processo, já que os pagamentos seriam feitos à Major League Soccer (MLS), e não diretamente ao clube. Além disso, o time brasileiro estaria contestando a cobrança do valor total, sustentando que apenas os 6 milhões de dólares em atraso deveriam ser cobrados.

O juiz responsável pelo caso na Câmara da Fifa não teria acatado os argumentos da defesa e mantido a determinação de pagamento integral. O Botafogo deve recorrer da decisão para tentar adiar a execução da cobrança.