'Exílio': Alicia e Milly analisam acerto de Gerson com o Zenit

O Mundial de Clubes deve ser o torneio em que Gerson vai se despedir do Flamengo, já que o meio-campista aceitou a proposta do Zenit (RUS). No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe analisaram a transferência.

Alicia: É basicamente um exílio

Do ponto de vista de carreira, eu acho uma pena. Para quem não acompanha de perto, a Rússia está banida das competições da Uefa por conta da guerra com a Ucrânia. Então, os russos não jogam Champions League, nenhuma liga europeia. É basicamente um exílio. E a gente vê vários jogadores fazendo de tudo para sair de lá.

É uma pena para o Flamengo, obviamente, perde uma das suas principais peças; talvez junto com o Arrascaeta é a principal peça. E, para ele e para o futebol brasileiro, mais uma vez a gente fica sem um grande jogador.

Alicia Klein

Milly: Só o dinheiro explica essa transação bizarra

Ele vai se esconder. A gente não vê o futebol russo. Como o futebol russo está banido, é um exílio voluntário. A única coisa que explica essa transação bizarra é o dinheiro. [...] Muita gente vai ganhar muito dinheiro com essa transação.

É uma perda imensa para o Flamengo. O Gerson é o cara que poderia ser o meia [da seleção]. Claro que ele foi treinado para ser um volante, mas ele é um meia. A inteligência dele no futebol é a de um meia.

Milly Lacombe

