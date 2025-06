Ex-campeão faz previsão pessimista sobre futuro de Sean O'Malley no UFC

A derrota de Sean O'Malley para Merab Dvalishvili na luta principal do UFC 316 pode ter colocado o ex-campeão peso-galo (61 kg) em uma situação complicada na carreira. Pelo menos é isso que acredita Daniel Cormier, ex-detentor dos cinturões meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do Ultiamte.

Em recente aparição no programa 'SportsCenter', da 'ESPN' americana, o veterano, que atualmente trabalha como comentarista, se mostrou pessimista em relação ao futuro de Sean O'Malley no UFC. Isso porque, agora com duas derrotas no currículo para Merab Dvalishvili, o ex-campeão deve encontrar dificuldade para se credenciar novamente para uma disputa de cinturão, na opinião de Cormier.

"Ele acabou de perder para o campeão duas vezes. Até que haja uma troca (no comando da divisão), vai ser difícil para Sean O'Malley voltar a ter uma oportunidade pelo título, e talvez ele se veja do outro lado de Umar Nurmagomedov. Não vai ficar mais fácil para o 'The Suga Show'. Mas Merab Dvalishvili realmente mostrou que ele é o que há de melhor no 61 kg, e ele fez melhor que antes. Ele foi mais dominante que antes, e ele finalizou. Se Merab começar a finalizar os caras, ele é um problema real no UFC", opinou Cormier, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.

Revanche frustrada

Depois de perder o título dos galos para Merab Dvalishvili em setembro do ano passado, Sean O'Malley teve a oportunidade de reconquistar o trono da categoria no último sábado (7), ao ficar frente a frente com seu algoz novamente. Porém, apesar de ter mudado inclusive alguns de seus hábitos e costumes durante a preparação para a revanche, o americano, mais uma vez, sucumbiu diante do rival, que venceu por finalização no terceiro assalto da disputa e manteve o cinturão até 61 kg.

