Ex-campeã, Rose Namajunas projeta disputa de título em caso de vitória no UFC Atlanta

Desde que a luta entre Maycee Barber e Erin Blanchfield foi cancelada minutos antes de sua realização, no início do mês, o futuro da categoria peso-mosca (57 kg) feminina entrou em debate e, para muitos, ficou em aberto. E quem pretende tentar se fazer valer dessa desordem para se destacar é Rose Namajunas. Escalada para o 'co-main event' do UFC Atlanta deste sábado (14), 'Thug', como é conhecida, pleiteia uma disputa de cinturão caso vença e convença contra Miranda Maverick.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', a ex-campeã peso-palha (52 kg) atrelou o seu objetivo a um ótimo desempenho dentro do octógono. Mas para isso, Namajunas terá que frear o ímpeto de sua adversária, cinco anos mais jovem e que vem embalada por quatro vitórias consecutivas. Rose, por sua vez, foi superada em sua última aparição na companhia.

"Espero que (uma vitória me renda) um title shot. Obviamente é isso que estou esperando, então tenho que realmente apresentar uma boa performance, dar o meu melhor e deixar Deus assumir o controle. E qualquer oportunidade que pintar, estarei pronta. Mas não sei como eles farão as lutas (da categoria). Escala a Erin contra a Alexa ou a Natália? Ou você coloca a Natália pelo título? Não sei, não sou a 'matchmaker'. Fico feliz por não ter esse trabalho", projetou a americana.

Chance remota

Atual número 7 do ranking, Namajunas dificilmente será contemplada como um 'title shot', mesmo vencendo no UFC Atlanta. A seu favor em busca de um eventual bicampeonato, Rose tem a sua popularidade - fator que pode ajudá-la a 'furar a fila' e se credenciar para medir forças contra a atual campeã peso-mosca, Valentina Shevchenko. Em contrapartida, Thug tem uma forte concorrência na briga pelo posto de próxima desafiante ao cinturão.

A mais cotada para a vaga é a brasileira Natália Silva, invicta no UFC e líder do ranking da categoria. Acima de Rose no ranking também estão nomes como Manon Fiorot e Erin Blanchfield, as duas responsáveis pelas únicas derrotas da americana desde que subiu para os pesos-moscas. Desta forma, caso realmente queira competir por um segundo título na empresa, Namajunas terá que somar, ao menos, dois triunfos consecutivos.

