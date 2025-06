Estreante na Seleção, Alexsandro corresponde com Ancelotti e diz: "Aposta deu certo"

O zagueiro Alexsandro foi uma das boas notícias da Seleção Brasileira nesta data Fifa. Estreante com a Amarelinha, o defensor acha que deu uma boa resposta em campo e disse que a aposta feita por Carlo Ancelotti deu certo.

"É por isso que hoje estou aqui, porque trabalhei dentro e fora de campo. Cheguei através do trabalho, da dedicação. Com certeza fiquei satisfeito. Tenho dúvidas sobre mim também, então foi uma resposta muito boa", afirmou.

"Não teve nenhuma conversa particular com ele. Depois do jogo ele me deu parabéns pelo jogo. É um cara que entende muito, apostou em mim. Não costuma errar e deu certo", concluiu.

O jogador do Lille, da França, foi convocado pela primeira vez à Seleção e era alvo de desconfiança da torcida. No entanto, mostrou bom futebol e solidez defensiva, sendo titular no empate sem gols com o Equador e na vitória desta terça-feira, diante do Paraguai.

Com a vitória de 1 a 0, o Brasil pulou para a terceira posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, e garantiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026.

A Canarinho retorna a campo em setembro, quando enfrenta o Chile como mandante. O jogo, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias, está previsto para o dia 4, sem horário definido.

Em seguida, o time de Carlo Ancelotti visita a Bolívia, encerrando assim a sua participação no torneio.