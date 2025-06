Estêvão merece mais minutos na seleção brasileira? Comentaristas debatem

Depois de ser titular do Brasil no empate sem gols com o Equador, primeiro jogo sob o comando de Ancelotti, Estêvão não deixou o banco de reservas contra o Paraguai. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira debateram se o atacante merece mais minutos.

Além de Estêvão, Richarlison e Gerson, titulares contra o Equador, também perderam a vaga entre os 11 iniciais. Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli começaram a partida.

A seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0 e garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a equipe chegou a 25 pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas e assumiu a terceira posição.

Renan: Estêvão faria 'salseiro' do lado direito

Gostaria que o Estêvão jogasse de novo, que não quebrasse a sequência dele. Não fez um grande jogo no Equador, mas o time não fez um grande jogo ofensivamente. [...] Mas eu gostaria que ele tivesse jogado, em casa. [...] Eu colocaria o Estêvão aberto pela direita, ele teria muita oportunidade nesse jogo porque era esperado que o Brasil tivesse mais a bola, que propusesse mais o jogo. [...] Ele faria um salseiro bonito pelo lado direito do ataque.

Renan Teixeira

Alicia: Ancelotti optou por formação mais criativa

Fiquei muito surpresa de o Ancelotti ter escolhido o Estêvão de titular na primeira formação, até por não esperar que ele conhecesse muito do jogador, por atuar no Brasil.

Eu também gostaria de ter visto mais do Estêvão, mas acho que o Ancelotti tentou montar uma formação mais criativa e não viu tanto essa opção com o Estêvão.

Alicia Klein

