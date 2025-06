Escalação: sem Neymar, Santos terá mudança no ataque para enfrentar o Fortaleza

O Santos está pronto para encarar o Fortaleza. Na tarde desta quarta-feira, já em solo cearense, o Peixe encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

A delegação chegou ao Ceará na noite da última terça-feira e treinou no Estádio Presidente Vargas nesta quarta-feira. O técnico Cléber Xavier comandou um treinamento tático e fez os últimos ajustes no time que deve entrar em campo contra o Fortaleza.

As atividades desta quarta-feira contaram com os retornos do atacante Deivid Washington e do lateral direito JP Chermont. Ambos retornaram ao Santos após defenderem a Seleção Brasileira sub-20 e fizeram parte do último treino visando o duelo.

Para a partida, o técnico Cléber Xavier terá uma ausência de peso. Neymar foi expulso na derrota para o Botafogo, na última rodada, e cumpre suspensão. Dessa forma, a tendência é que Tiquinho Soares assuma a vaga do camisa 10 entre os titulares. Deivid Washington também briga pela posição.

?Estádio Presidente Vargas Bora pro último treino antes do #FORxSAN! ???? pic.twitter.com/7Hfz0nJZU9 ? Santos FC (@SantosFC) June 11, 2025

Em contrapartida, o treinador contará com um reforço importante na defesa. Luan Peres está de volta após cumprir suspensão. O zagueiro fica à disposição do treinador e deve sair jogando.

O volante Tomás Rincón também foi relacionado para o embate. O jogador estava a serviço da Venezuela durante a data Fifa e estará disponível para o técnico Cléber Xavier para a partida. Ele disputou apenas um dos dois jogos da seleção nestes compromissos de junho pelas Eliminatórias.

Uma provável escalação do Santos, portanto, tem: Gabriel Brazão; Aderlan (Escobar), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Zé Rafael, Diego Pituca e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares (Deivid Washington).

O Santos encara o Fortaleza nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão (CE), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto contra a zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Leão do Pici está na 17ª colocação, com dez.