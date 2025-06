Escalação: com retornos, Corinthians finaliza preparação para enfrentar o Grêmio

O elenco do Corinthians treinou na tarde desta quarta-feira e finalizou a preparação para o jogo contra o Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior contou com o retorno de alguns convocados para a atividade realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Félix Torres e o atacante Ángel Romero se reapresentaram com os demais colegas de time. Além deles, os jovens Felipe Longo e Breno Bidon, que estavam à serviço da Seleção Brasileira sub-20, também estão de volta. Todos estão à disposição para o duelo em Porto Alegre.

Em contrapartida, Memphis Depay, José Martínez e André Carrillo irão desfalcar o Timão. O trio teve uma minutagem considerada alta nesta data Fifa e, além disso, tinha como empecilho uma logística de voo complicada para voltar a São Paulo. As novidades entre os relacionados são os garotos da base Luiz Gustavo Bahia, Dieguinho e Kauê Furquim.

Nesta quarta, Dorival passou um vídeo de instruções aos atletas e comandou um trabalho tático. Ainda houve um exercício focado em bolas paradas defensivas e ofensivas.

A provável escalação do Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Maycon, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

O elenco embarca ainda nesta quarta-feira para Porto Alegre e chega ao RS no período da noite. O duelo com o Grêmio está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

O Timão vem de um empate sem gols contra o Vitória, na Neo Química Arena, e está no 11º lugar do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe do Parque São Jorge mira a vitória para passar as férias na parte de cima da tabela.