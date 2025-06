Escalação: com Dinenno e Bobadilla, São Paulo fecha preparação para pegar o Vasco

No CT da Barra Funda, o São Paulo encerrou, nesta quarta-feira, os treinamentos para enfrentar o Vasco da Gama, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbis.

Após as atividades de aquecimento, Luis Zubeldía separou os prováveis titulares para um treino tático posicional seguido de um ensaio de bolas paradas. O restante do elenco realizou trabalhos em espaço reduzido.

A primeira novidade da atividade foi a participação de Juan Dinenno, anunciado na última terça-feira e devidamente apresentado nesta tarde. O argentino já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, desta maneira, pode ser utilizado por Zubeldía no duelo contra o Cruzmaltino. O atacante assinou um contrato de empréstimo até o final de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimentos de metas.

Outra boa notícia para a comissão técnica do São Paulo foi o retorno dos convocados na última data Fifa. O volante Bobadilla, que entrou no segundo tempo da derrota de 1 a 0 do Paraguai para o Brasil, na noite de terça-feira, na Neo Química Arena, participou normalmente do treino juntamente aos demais atletas.

Já o meia Alves, que estava no Egito disputando amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20, também se reapresentou, mas, devido à longa viagem, não participou do treinamento.

Treino de véspera ?? O Tricolor está pronto para encarar o Vasco da Gama pelo Brasileirão! ?? Garanta seu ingresso para o duelo desta quinta-feira(12), às 21h30, no #MorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? André Fernandes e Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/fprS3BX35U ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 11, 2025

O zagueiro Ferraresi, titular da Venezuela na derrota para o Uruguai na mesma noite, em Montevidéu, tem chegada prevista a São Paulo ainda nesta quarta. Porém, assim como Bobadilla e Alves, ele pode ser relacionado por Luis Zubeldía para o próximo compromisso. Além disso, o volante Alisson e o atacante André Silva retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada.

Em contrapartida, para o duelo, o treinador tem uma vasta lista de desfalques. No momento, o departamento médico conta com oito jogadores: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar e Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda).

Desta maneira, uma provável escalação do São Paulo conta com: Rafael; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca; André Silva.

A equipe são-paulina busca voltar a vencer na competição após duas derrotas nas últimas rodadas. O Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados.