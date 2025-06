Equador empata com Peru e garante vaga antecipada na Copa do Mundo

Nesta terça-feira, em confronto válido pela 16ª rodada das Eliminatórias, o Equador visitou o Peru no Nacional de Lima, empatou em 0 a 0 e garantiu sua classificação à próxima edição da Copa do Mundo de forma antecipada.

Com o resultado, o Equador chegou aos 25 pontos, na vice-liderança da competição, à frente do Brasil apenas por critérios de desempate, e se garantiu na Copa do Mundo de 2026 com duas rodadas de antecedência. Do outro lado, com a derrota, o Peru permaneceu com 12 somados, na nona posição, mas continua vivo graças à derrota da Venezuela para o Uruguai.

O Equador retorna aos gramados apenas no dia nove de setembro, quando visita o Paraguai. No mesmo dia, a Venezuela visita o Uruguai. Ambos os duelos, que serão válidos pela 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias, ainda não possuem local e horário definidos.

O placar quase foi inaugurado pelo Peru logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Ao receber na área, o ex-Corinthians Paolo Guerrero limpou o marcador e arrematou firme. No entanto, Gonzalo Valle espalmou para salvar o Equador.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Alan Franco, que defende o Atlético-MG, foi expulso após parar jogada e receber seu segundo cartão amarelo no jogo.