Endrick e demais machucados são relacionados e Real Madrid inscreve 34 jogadores no Mundial

A possibilidade de ter alguns jogadores recuperados de lesão no decorrer do Mundial de Clubes dos Estados Unidos fez o técnico Xabi Alonso inscrever 34 peças para a competição no Real Madrid. Na relação do clube, divulgada nesta quarta-feira, figura até os brasileiros Endrick, Rodrygo e Eder Militão, antes dados como ausência certa.

Endrick se recupera de uma lesão no posterior da coxa que o deixaria afastado, inicialmente, por dois meses. A volta, portanto, ocorreria somente no fim de julho, bem depois do dia 13, quando ocorre a grande final. Mesmo assim, há pequena possibilidade de que seja liberado antes.

Outro brasileiro na lista de Xabi Alonso é o zagueiro Éder Militão, há muito tempo afastado após passar por cirurgias de LCA nos dois joelhos. A zaga, por sinal, se tornou o grande temor dos merengues, já que Rüdiger e Alaba também passaram por cirurgia no joelho. Courtois, Mendy, Carvajal, Camavinga e Rodrygo completam a lista dos machucados relacionados.

Vinícius Júnior deixou o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai acusando dores musculares, mas não deve ser problema para o Mundial, sendo o companheiro de ataque de Mbappé, com Brahim Díaz e Arda Güler disputando a outra vaga. No meio devem atuar Ceballos, Modric e Valverde.

Além de todos os jogadores do grupo profissional relacionados, Alonso ainda completou o grupo com diversos garotos das divisões de base: Mestre, Fran González, Jacobo, Forte, Aguado, Chema, Mario Martin, Gonzalo e Victor Muñoz. Os contratados Huijsen e Alexander-Arnold também estão na lista.